Serie B, al via la 16ª giornata: si parte con Palermo-Samp. Fari puntati su Venezia-Monza
Si alzerà questa sera il sipario sulla 16ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi come di consueto nel pomeriggio di domenica, con la sfida tra Pescara e Frosinone a fissare il termine. Primo match, invece, alle ore 20.30 odierne, quello del 'Renzo Barbera', dove i padroni di casa del Palermo riceveranno la visita di una Sampdoria che deve dare continuità alla vittoria dello scorso turno contro la Carrarese. Fari poi puntati sul big match del 'Penzo' tra Venezia e Monza.
Di seguito, il programma completo del turno:
SERIE B, 16ª GIORNATA
Venerdì 12 dicembre 2025
Ore 20.30 - Palermo-Sampdoria
Sabato 13 dicembre
Ore 15.00 - Juve Stabia-Empoli
Ore 15.00 - Reggiana - Padova
Ore 15.00 - Spezia – Modena
Ore 15.00 - Südtirol - Bari
Ore 15.00 - Venezia – Monza
Ore 17.15 - Catanzaro-Avellino
Ore 19.30 - Cesena-Mantova
Domenica 14 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 17.15 - Pescara-Frosinone
Di seguito, andiamo ora a vedere quella che è la classifica aggiornata dopo le quindici partite già giocate:
CLASSIFICA
Monza 31
Frosinone 31
Cesena 27
Palermo 26
Venezia 26
Modena 26
Catanzaro 22
Reggiana 20
Empoli 20
Avellino 20
Juve Stabia 19
Padova 18
Carrarese 16
Virtus Entella 15
Bari 15
Mantova 14
Südtirol 14
Spezia 14
Sampdoria 13
Pescara 10
