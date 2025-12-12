Union Brescia, Corini: "Identità e orgoglio per riportare questo club dove merita"

Attraverso i canali ufficiali dell'Union Brescia arrivano le prime parole da tecnico del club lombardo di Eugenio Corini.

“E’ molto emozionante, sono felice di questa opportunità. Ho voglia di percorrere un pezzo di strada insieme con la speranza che sia il più lungo possibile e con l’obiettivo di toglierci soddisfazioni. Ringrazio il presidente Pasini e tutta la proprietà: ho visto una progettualità di un certo tipo. Se faremo le cose per bene, possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Voglio tornare il prima possibile dove questa piazza merita di stare e poi chissà, magari sognare ancora più in grande.

Io penso che l’identità sia fondamentale: quando il pubblico si riconosce nella squadra i risultati poi arrivano di conseguenza. Attraverso l’organizzazione, la voglia e il carattere ci faremo trascinare dal pubblico. Spingiamo tutti nella stessa direzione. Penso alla mia mamma in questo momento: è la mia prima tifosa. Il mio orgoglio da figlio è far rivivere a lei le emozioni di qualche anno fa.”