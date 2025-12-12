La Roma fa la voce grossa in Europa: Gasp impacchetta un'esibizione e il suo '9' si sveglia

La Roma rialza la testa dopo due sconfitte consecutive e lo fa nel modo più convincente: 3-0 sul campo del Celtic, prestazione dominante che rilancia i giallorossi in Europa League e mette una seria ipoteca almeno sui playoff. Al Celtic Park quella di Gasperini a Nancy è una vera lezione di calcio: ritmo, intensità e organizzazione superiore.

Il vantaggio arriva grazie all’autogol di Scales, poi la scena è tutta di Evan Ferguson, finalmente titolare e finalmente decisivo. L’irlandese firma una doppietta che rappresenta non solo la svolta della sua stagione, ma la sua miglior partita degli ultimi due anni. La Roma ora sogna addirittura il passaggio diretto agli ottavi: potrebbe bastare un successo tra Stoccarda e Panathinaikos nelle ultime due uscite.

Nel post-gara Gasperini ha sottolineato il valore della prestazione: “Non è mai facile vincere in trasferta su campi così storici. Le scelte erano tutte possibili: Pisilli, Ferguson e gli altri hanno fatto bene e ci permettono di allargare la rosa”. Il tecnico ha evidenziato come giocare in Europa sia diverso rispetto alla Serie A, con più spazi e avversari dal grande potenziale offensivo. Su Ferguson, Gasp è chiaro: “Ha fatto in partita ciò che mostra spesso in allenamento. È giovane, serve pazienza. Il secondo gol è stato bellissimo e deve continuare con questo spirito”.