Roma, Mancini dopo Glasgow: "Il nostro obiettivo era rimettere le cose a posto in Europa"

Dopo il successo ottenuto contro il Celtic, il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato ai canali ufficiali del club: "Era importante soprattutto dopo i due passi flasi in campionato ritrovare quella qualità di gioco - riporta Vocegiallorossa.it - quella spinta, quella aggressività, quella forza che soprattutto a Cagliari abbiamo perso. Il nostro obiettivo era questo e poi rimettere le cose a posto in Europa. Abbiamo fatto una buona vittoria, un campo non facile e siamo contenti".

Una bella Roma che ha pressato a tutto campo, brillante: tu hai propiziato la prima rete. C’è una bella alchimia?

"Sul piano del gioco abbiamo fatto bene, anche nella pressione: siamo andati a prenderli alti e abbiamo recuperato tanti palloni. Abbiamo segnato dei bellissimi gol. È chiaro che abbiamo subito qualche occasione nei 90’, ci sta, però la Roma ha giocato un’ottima partita".