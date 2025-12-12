Al via la 18ª giornata del campionato di Serie C. Subito in campo la Juve NG: contro l'ex Birindelli
Con la serata odierna si aprirà la 18ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi - come di consueto - nella serata di lunedì, con un ricco programma che coinvolgerà il Girone B e il C, con il primo che farà anche da apripista a suddetto turno: allo stadio 'Moccagatta' di Alessandria, si affronteranno Juventus Next Gen e Pianese. A proposito del Girone B, a riposare stavolta sarà il Livorno, che avrebbe dovuto affrontare l'escluso Rimini.
Di seguito, il programma completo del turno:
18ª GIORNATA ANDATA – 12-13-14-15 DICEMBRE 2025
GIRONE A
Sabato 13 dicembre
Ore 14:30 - Lumezzane-Lecco
Ore 17:30 - Alcione Milano-Virtus Verona
Ore 17:30 - Renate-Trento
Domenica 14 dicembre
Ore 12:30 - Inter U23-Giana Erminio
Ore 14:30 - Cittadella-Novara
Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
Ore 14:30 - Pergolettese-Vicenza
Ore 17:30 - Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli
Ore 17:30 - Triestina-Albinoleffe
Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-Pro Patria
Classifica - Vicenza 43, Lecco 33, Union Brescia 30, Cittadella 28, Inter U23 27, Alcione Milano 27, Pro Vercelli 24, Trento 23, Giana Erminio 23, Renate 21, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 20, Lumezzane 20, AlbinoLeffe 18, Arzignano Valchiampo 18, Ospitaletto 16, Pergolettese 15, Virtus Verona 14, Pro Patria 12, Triestina -5
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Venerdì 12 dicembre
Ore 20:30 - Juventus Next Gen-Pianese
Sabato 13 dicembre
Ore 14:30 - Campobasso-Perugia
Ore 14:30 - Gubbio-Torres
Ore 17:30 - Forlì-Carpi
Domenica 14 dicembre
Ore 14:30 - Pontedera-Sambenedettese
Ore 14:30 - Ternan-Bra
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Ascoli
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Arezzo-Pineto
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ravenna
Riposa: Livorno
Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 38, Ascoli 32, Guidonia Montecelio 25, Carpi 25, Ternana 24, Pineto 24, Pianese 21, Forlì 21, Vis Pesaro 21, Campobasso 19, Juventus Next Gen 19, Gubbio 18, Livorno 18*, Sambenedettese 17, Bra 14, Perugia 12, Pontedera 12, Torres 9
*una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Sabato 13 dicembre
Ore 14:30 - Picerno-Salernitana
Ore 14:30 - Cavese-Siracusa
Ore 14:30 - Trapani-Cosenza
Domenica 14 dicembre
Ore 12:30 - Atalanta U23-Sorrento
Ore 14:30 - Potenza-Catania
Ore 17:30 - Benevento-Giugliano
Ore 17:30 - Casertana-Latina
Ore 20:30 - Team Altamura-Audace Cerignola
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Crotone-Casarano
Ore 20:30 - Foggia-Monopoli
Classifica - Catania 37, Benevento 35, Salernitana 32, Cosenza 32, Casertana 29, Casarano 25, Monopoli 24, Crotone 24, Potenza 24, Audace Cerignola 23, Atalanta U23 22, Trapani 22, Team Altamura 19, Cavese 17, Sorrento 17, Giugliano 15, Latina 14, Foggia 15, Siracusa 14, Picerno 13
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva
