Barça-Real, i migliori marcatori del Clasico: Messi e CR7 sul podio, Mbappé in rimonta

Il mondo del calcio si ferma: alle 21 di domenica c'è il Clasico, si scontrano Barcellona e Real Madrid allo Spotify Camp Nou, tana dei blaugrana. Sarà il 265esimo incontro fra le due squadre: 106 vittorie del Barcellona, 51 pareggi e 107 successi dei blancos. 441 i gol realizzati dai blaugrana, 447 quelli delle merengues.

Ma quali sono i migliori marcatori della storia di questo scontro? Non serve fare grandi sforzi di fantasia: facile indovinare che Messi e Cristiano Ronaldo sono presenti sul podio, con l'argentino che precede il rivale di sempre di 8 reti (26 gol a 18). Il portoghese poi condivide la seconda posizione con un'altra leggenda del Real Madrid come Alfredo Di Stefano.

E le stelle di oggi? Lamine Yamal è a quota 3 gol in 9 incontri giocati, meglio di lui Raphinha, a 7 in 13 partite. Vinicius non ci sarà, dunque resterà fermo a 8 gol in 24 partite. Kylian Mbappé è già a 6 reti in 6 incontri. Il francese sembra avere una particolare predilezione nel colpire i catalani, visto che ne ha fatti 12 in totale contro di loro, considerando il passato al PSG.

Vediamo di seguito la classifica dei migliori marcatori di sempre del Clasico.

La top-5 dei marcatori all-time del Clasico:

1. Messi (Barcellona): 26 gol

2. Cristiano Ronaldo e Alfredo Di Stefano (Real Madrd): 18 gol 4. Benzema (Real Madrid): 16 gol

3. Raul (Real Madrid): 15 gol 6. Ferenc Puskas e Gento (Real Madrid), Cesar Rodriguez (Barcellona): 14 gol