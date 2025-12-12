Napoli, un altro problema per Conte: botta in allenamento per Juan Jesus. Salta l'Udinese?
L’emergenza infortuni in casa Napoli continua ad allungarsi. Nell’allenamento odierno al centro sportivo di Castel Volturno, Juan Jesus ha rimediato una botta al polpaccio che mette seriamente in dubbio, se non compromette del tutto, la sua presenza nella trasferta di Udine. A riportarlo è Sky Sport, che parla di una scelta orientata alla massima prudenza da parte di Antonio Conte e dello staff medico azzurro.
Il difensore brasiliano, elemento di grande affidabilità soprattutto nelle rotazioni difensive, verrà con ogni probabilità risparmiato per evitare complicazioni, anche alla luce di una rosa già fortemente condizionata dagli stop fisici. In questo contesto forzare il recupero di Juan Jesus rappresenterebbe un rischio inutile, considerando anche i prossimi impegni ravvicinati che attendono il Napoli, a cominciare dall'importantissima Supercoppa Italiana (giovedì prossimo la semifinale contro il Milan).
Di conseguenza, va da sé, anche contro l’Udinese la linea difensiva dovrebbe essere confermata con il trio Beukema-Buongiorno-Rrahmani, soluzione ormai quasi obbligata per Conte, che continua a fare i conti con assenze pesanti in più reparti. Una scelta dettata più dalla necessità che dalla strategia, ma che garantisce comunque solidità ed equilibrio. In panchina, dunque, dovrebbe esserci il solo Marianucci come ricambio difensivo, più Mathias Olivera che viene impiegato sempre da esterno a tutta fascia, ma all'occorrenza potrebbe facilmente adattarsi al ruolo di terzo di sinistra, in cui ha già agito in alcuni impegni con la nazionale uruguaiana.
