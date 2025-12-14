Bartesaghi nella storia del Milan: gol in A a meno di 20 anni da difensore, come Maldini

Davide Bartesaghi sulle orme di Paolo Maldini. In occasione del match di oggi contro il Sassuolo, l'esterno classe 2005 ha trovato il suo primo gol in Serie A. Giornata indimenticabile per il prodotto del vivaio rossonero, che di reti ne ha segnate addirittura due. Purtroppo per lui e per la squadra di Allegri, però, non sono bastate per conquistare i 3 punti.

Resta comunque un pomeriggio stupendo per Bartesaghi, che ha timbrato per la prima volta il tabellino in massima serie a neanche vent'anni: evento che non accadeva da tempo in casa Milan, con Maldini come ultimo difensore che era arrivato a tanto. Di seguito, il post di Opta su X riguardo a questa statistica: "Davide Bartesaghi ha segnato all’età di 19 anni e 350 giorni, difensore italiano più giovane del Milan a segno in #SerieA da Paolo Maldini il 28 febbraio 1988 (19 anni e 247 giorni). Precedenti".