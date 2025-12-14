Bartesaghi riporta in partita il Milan: zampata del giovane esterno, che vale l'1-1

Il Milan si scuote e trova il pari poco dopo la mezzora: siamo al 34', quando Modric serve in area sulla destra Loftus-Cheek; assist dall'altra parte per Bartesaghi che si fa trovare pronto e insacca a due passi dalla porta. Punteggio ora sull'1-1.

