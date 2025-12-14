Fiorentina-Hellas Verona 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (3-5-2): de Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri (16' st Fortini); Dodò (43' st Viti), Mandragora (16' st Richardson), Fagioli (43' st Ndour), Sohm (23' st Dzeko), Parisi; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Pablo Marì, Kouadio, Piccoli, Kouamé. All.: Vanoli
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse (1' st Gagliardini), Al-Musrati (30' st Suat Serdar), Bernede, Frese (30' st Valentini); Giovane (36' Orban), Mosquera (16' st Sarr). A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu Santiago, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Cham, Ajayi. All.: Zanetti
Arbitro: Colombo
Marcatori: 42' Orban (H), 24' st aut. Unai Nunez (F), 48' st Orban (H)
Ammoniti: Niasse (H), Frese (H), Gudmundsson (F), Al-Musrati (H), Zanetti (all. Verona), Belghali (H), Unai Nunez (H)