Basic si è ripreso la Lazio e adesso può arrivare anche il rinnovo di contratto

Da esubero a titolare il passo può essere breve, lo sa soprattutto Toma Basic che è stato rilanciato con forza da Maurizio Sarri e nelle ultime gare è stato uno dei valori aggiunti della Lazio. Il tecnico toscano si era accorto dell'impegno del giocatore già nel corso del ritiro estivo: sempre presente col giusto piglio e disposto anche a fare l'esterno per assecondare le richieste del proprio allenatore. L'occasione poi è arrivata con l'infortunio di Dele Bashiru, Basic l'ha saputa cogliere e adesso per lui, oltre al presente, potrebbe cambiare anche il futuro.

Tutto nasce dalla provocazione di Sarri dopo il match con l’Atalanta, concluso ancora una volta da protagonista, reduce da 226 minuti giocati contro Genoa, Torino e appunto i bergamaschi: "Per me ora l’unico incedibile è Basic". Una dichiarazione dovuta al grande sforzo profuso dal croato nel momento del bisogno, ma che dopo altre quattro partite e 277 minuti all’attivo sta diventando sempre più realtà.

Sì perché come riferito dall'edizione odierna de Il Messaggero venerdì scorso, nel vertice andato in scena tra Lotito, Fabiani e Sarri, si è parlato anche dei rinnovi ed è stato stabilito che la società provera a convincere Basic a prolungare il proprio contratto, con abbassamento dell'ingaggio ma spalmato su più anni. Un modo per provare a far fronte ai problemi finanziari che ormai da mesi attanagliano il club e, al tempo stesso, di rinnovare la propria fiducia su un giocatore divenuto ormai fondamentale nello scacchiere di Sarri.