Lazio, non solo cessioni. Oggi ci sarà la firma del rinnovo di Toma Basic: i dettagli

Non soltanto cessioni, la Lazio punta anche a rafforzare la rosa blindando uno dei grandi protagonisti di questo avvio di stagione. Come infatti riferito da Sky Sport, è pronto a rinnovarsi il matrimonio tra il club capitolino e Toma Basic, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Le due parti si incontreranno nella giornata di oggi a Formello e metteranno nero su bianco il muovo accordo.

Dopo un'estate passata da esubero, Basic è riuscito a scalare le gerarchie e adesso è un titolare inamovibile di Maurizio Sarri, che in questa prima metà di campionato lo ha impiegato 12 volte sempre da titolare. Il croato a sua volta ha ripagato la fiducia del proprio tecnico siglando un gol, decisivo, contro la Juventus e mettendo a referto due assist.

Una buona notizia per Maurizio Sarri, che in questi giorni ha visto partire Valentin Castellanos e nelle prossime ore potrebbe salutare anche Mateo Guendouzi. Secondo quanto riportato da TMW, l'offerta recapitata dal Fenerbahce è di circa 25-30 milioni di euro, bonus compresi, ed è sul tavolo dei biancocelesti da giorni. Il centrocampista adesso ha detto sì e gli uomini di mercato dei capitolini hanno individuato il sostituto in Giovanni Fabbian del Bologna. A breve sono attesi ulteriori sviluppi.