Inter, Bastoni: "Mi tengo il girone d'andata, ricordo la percezione su di noi ad inizio anno"

Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Napoli terminato 2-2 e valido per la 20^ giornata di Serie A.

L'Inter fatica ancora una volta contro le big.

"C'è qualche dettaglio che dobbiamo mettere a posto, ma mi tengo stretto il passo in avanti oggi sul piano mentale e della lucidità. Dovevamo fare meglio sui gol, ma va riconosciuta la qualità degli avversari. Mi tengo stretto quello che abbiamo fatto nel girone d'andata, mi ricordo la percezione nei nostri confronti ad inizio stagione e non è facile ripartire ogni anno".

Il primo gol del Napoli è arrivato nel vostro momento migliore?

"C'è da analizzare quanto abbiamo sbagliato da inizio azione. Non era facile oggi, Napoli squadra forte. Nonostante tutto, stasera partita positiva".

Ci aiuti ad analizzarlo?

"E' mancato poco, hanno fatto una grande azione e sono anche difficili da marcare. E' un'azione che il mister Conte prepara e hanno fatto tutto bene. Si poteva evitare come tanti gol, ma le partite finirebbero tutte 0-0. Dobbiamo fare loro i complimenti".