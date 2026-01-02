L'Inter vuole blindare Bastoni: il Barcellona osserva, ma si parla di rinnovo. Il punto

Il nome di Alessandro Bastoni continua ad essere uno dei più ambiti sul mercato internazionale. Il centrale dell'Inter si è imposto come uno dei migliori interpreti in circolazione e i nerazzurri non sembrano aver alcuna intenzione di privarsene nell'immediato, nello specifico in particolare per il mercato invernale.

Questo però non toglie che alcuni top club abbiano posato gli occhi su di lui e potrebbero fare un tentativo per capire la fattibilità dell'operazione, magari in vista della prossima estate. Fra le squadre che lo apprezzano maggiormente c'è anche il Barcellona, a caccia di rinforzi nel reparto per la rosa di Hansi Flick, sia nell'immediato che per il prossimo futuro.

Come riporta Marca infatti i catalani si sono iscritti da tempo nella corsa per il giocatore italiano, anche se al momento non ci sono trattative aperte fra i due club, né si devono registrare contatti fra le parti. Il Barcellona potrebbe pensare a lui, ma prima bisognerà attendere che la società renda chiaro quale sarà il budget per l'estate. In tal senso potrebbero esserci novità dalla prossima primavera.

Bastoni è valutato tra i 70 e gli 80 milioni di euro da parte dell'Inter ed il giocatore sta anche negoziando un prolungamento del contratto con l'Inter, club con cui si identifica fortemente.