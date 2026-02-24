Tommasi: "Guida ha arbitrato bene Genoa-Torino. Il mani di Ekuban non è mai punibile"

Dino Tommasi, dirigente arbitrale, ha partecipato alla trasmissione Open VAR, format in onda su DAZN, e ha analizzato l'operato di Marco Guida nel match tra Genoa e Torino: "Ha arbitrato molto bene, ci sono state due decisioni eccellenti di campo". Il primo episodio che viene mostrato è il mani di Ekuban in area di rigore su un tentativo di Kulenovic, giudicato non punibile dal direttore di gara e dal VAR.

Il dialogo

Arbitro: "Niente, è attaccato".

Sala VAR arbitro 1: "Per me non è punibile. Non può metterlo da un'altra parte".

Sala VAR arbitro 2: "Anche per me è in posizione naturale, prova a toglierlo".

Arbitro: "Ricontrollano".

Sala VAR arbitro 2: "Marco, come hai visto tu la tocca con la mano, ma il braccio è lungo il corpo, non è punibile".

Arbitro: "Non c'entra niente che va verso la porta"

Sala VAR arbitro 1: "Il fatto che va verso la porta non è un parametro quindi?".

Sala VAR arbitro 2: "No".

Questo il parere di Tommasi: "È un'ottima decisione di campo, l'arbitro è posizionato ottimamente, valuta che il movimento è congruo e la posizione non è punibile. Non fa se stesso più grande, il braccio si muove a livello ottico, ma è conseguenza del fatto che viene colpito da distanza ravvicinata. Non è mai punibile, fa di tutto per toglierlo, non ha rilevanza il fatto che la conclusione vada verso la porta. Analizzano ogni possibile situazione, girano bene tutte le telecamere".