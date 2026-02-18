Bastoni: "Mi dispiace aver deluso la gente dal punto di vista comportamentale"

Dopo le parole di ieri, arrivano anche le dichiarazioni di Alessandro Bastoni ad Amazon Prime Video sul caso di Inter-Juventus: "Mi sono preso un paio di giorni per riflettere e sentire quello che si è detto, ho voluto metterci la faccia per spiegare ciò che ho vissuto io. Quando ho sentito la mano di Kalulu ho sicuramente accentuato un contatto lieve per trarne vantaggio, è sotto gli occhi di tutti. La reazione è la cosa che mi dispiace di più, ma è umana. Ho più di 300 partite in carriera, non deve essere questo a definirmi come persona".

Sta chiedendo scusa a qualcuno?

"Mi dispiace aver deluso dal punto di vista comportamentale per quello che la gente si aspetta e che è abituata a vedere da me. La cosa che più mi preme è non passare per quello che non sono dal punto di vista umana. So chi sono, le persone che mi conoscono sanno chi sono e mi dispiace aver deluso la loro fiducia".

Come si resetta tutto?

"Ormai sono abituato, il fatto che tutti possano parlare fa parte dell'essere un giocatore dell'Inter. Siamo allenati per gestire queste situazioni al meglio, la testa ha archiviato cosa è successo sabato ed è tutta sul Bodo/Glimt. Al di là delle condizioni atmosferiche e del campo, sono pericolosi e forti, hanno vinto a Madrid, hanno giocatori in nazionale norvegese, hanno Hauge che è stato al Milan e sappiamo di cosa è capace. Bisogna mantenere la concentrazione".