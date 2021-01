Battaglia al Vigorito, per ora è avanti il Benevento: Viola punisce il Toro dal dischetto, 1-0 al 45'

Quarantacinque minuti di battaglia, con tante interruzioni e pochissime emozioni. Il Benevento chiude in vantaggio un primo tempo molto complicato: l'1-0 è firmato da Nicolas Viola, implacabile nel trasformare un rigore al 32'.

L'ex fermato dal VAR - Squadre speculari, il match è molto equilibrato. I ventidue uomini in campo giocano con intensità, così la prima parte della sfida è caratterizzata da molti duelli, soprattutto in mezzo al campo. Una prima svolta potrebbe arrivare al 9': l'ex Glik esce vincitore da una mischia in area e deposita in rete, ma il VAR gli nega la gioia del gol. Attimi di paura per Izzo, che si scontra con Tuia e resta a terra per qualche minuto: il difensore si rialza dopo l'applicazione di una vistosa fasciatura.

Meglio il Toro ma passano le Streghe - Le occasioni latitano, anche se il Torino ci prova di più. La formazione di Nicola è più ordinata e per poco non passa al 26' quando Zaza sfrutta un errore di Barba in disimpegno, toglie la palla all'ex Empoli e chiama Montipò al primo intervento della serata. Cinque minuti dopo si sblocca la sfida, ma è il Benevento a portarsi in vantaggio: Sirigu abbatte Lapadula dopo il tentativo di pallonetto dell'attaccante di casa, Giacomelli non ha dubbi e fischia il rigore. Dal dischetto si presenta capitan Viola, che va a segno alla sua prima presenza stagionale in Serie A.