Belgio, i convocati di Garcia: tornano Lukaku e De Bruyne, gli "italiani" sono sei
Il commissario tecnico del Belgio, Rudi Garcia, ha diramato la lista dei 28 convocati per il prossimo ritiro dei Red Devils negli Stati Uniti, ultimo banco di prova prima della selezione definitiva per il Mondiale.
Tra le principali novità spiccano i ritorni di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, entrambi rientrati dopo lunghi stop per infortunio e da poco di nuovo in campo con il Napoli. Una scelta che evidenzia la fiducia dello staff tecnico nei confronti dei due leader, nonostante una condizione ancora da perfezionare. Spazio anche alla linea verde: prima chiamata per il 17enne Nathan De Cat dell'Anderlecht, insieme a Mika Godts (Ajax) e Lucas Stassin (Saint-Étienne). Un segnale chiaro della volontà di rinnovamento in vista del futuro.
Assente invece Thibaut Courtois, fermato da un problema muscolare alla coscia. Presente, nonostante qualche acciacco, il capitano Youri Tielemans, figura chiave nello spogliatoio e punto di riferimento per i più giovani. Tra questi anche Nathan Ngoy, altro nome interessante della nuova generazione. Durante il ritiro, il Belgio affronterà due nazionali ospitanti del Mondiale: gli Stati Uniti ad Atlanta il 28 marzo e il Messico a Chicago il 1° aprile. Due test fondamentali che potrebbero orientare le scelte finali di Garcia in vista della competizione.
Portieri: Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt
Difensori: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate
Centrocampisti: Kevin De Bruyne, Nathan De Cat, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel
Attaccanti: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Lois Openda, Alexis Saelemaekers, Lucas Stassin, Leandro Trossard
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