Parma, rialzarsi dopo due punti in tre gare e blindare la salvezza: il doppio impegno di Cuesta

Sfida incandescente oggi al "Tardini". Per la posta in palio e per l'importanza della partita. 68 chilometri o poco più separano Parma da Cremona, avversarie alle 15 in un match importantissimo per la zona salvezza. I grigiorossi hanno cambiato allenatore con Giampaolo che ha rimpiazzato Nicola ma gli uomini di Cuesta vogliono riprendere immediatamente il cammino e soprattutto conquistare tre punti importanti per i tifosi e per la classifica.

Dare il massimo per i tifosi

Lo ha detto mister Carlos Cuesta ieri in conferenza stampa riconoscendo la delicatezza del match: "Un messaggio ai tifosi? Che daremo assolutamente tutto per renderli orgogliosi, come facciamo ogni giorno. Vorremmo avere il loro calore, come è stato finora. Possiamo solo promettere di dare il massimo. Speriamo che con il calore e tutto il nostro lavoro potremo fare una bella partita".

Blindare la classifica

Dare il massimo con un duplice obiettivo per i gialloblù. Innanzitutto rialzare la testa dopo due punti raccolti nelle ultime tre gare. I ducali infatti hanno pareggiato in casa contro il Cagliari per 1-1 e poi raccolto uno 0-0 contro la Fiorentina al “Franchi” prima di cadere rovinosamente per 4-1 al “Grande Torino” contro i granata dell’ex Roberto D’Aversa. Una vittoria permetterebbe poi di andare a quota 37 punti ma soprattutto staccare a +13 proprio i grigiorossi terzultimo facendo un grande balzo verso la salvezza.