Cremonese, la prima missione di Giampaolo: tre punti e riaprire subito la lotta per la salvezza

Nemmeno una settimana sulla panchina della Cremonese che Marco Giampaolo deve affrontare il primo impegno della sua nuova avventura. Al "Tardini" di Parma, i grigiorossi sfideranno i ducali di Carlos Cuesta in un match molto delicato per la classifica. Il cambio di rotta è stato deciso dalla società per provare a dare una svolta ai risultati negativi che dall'anno solare non hanno girato per niente a favore dei lombardi con la squadra, protagonista anche di una buona partenza, precipitata al terzultimo posto in graduatoria.

Tre punti per ritornare in corsa

Servirà dunque attenzione e soprattutto una scossa nel gruppo per cercare di portare a casa l'intera posta in palio. Soprattutto per riaprire i giochi in coda, In caso di successo infatti Vardy e compagni andrebbero ad agganciare il Lecce e si presenterebbero a -1 dalla Fiorentina impegnata in casa contro l'Inter. Una partita che può dire molto sul futuro della squadra di Giampaolo.

Le parole di Giampaolo

E proprio in sede di presentazione il mister ha dichiarato: "Hanno fatto risultati importanti e incontrato qualche battuta d’arresto, ma la classifica consente loro di essere sereni e per l’obiettivo manca poco. Hanno trovato una quadratura chiara, sono una squadra che anche contro compagini importanti ha saputo dire la sua. Questo non sposta ciò che sarà la nostra partita, a farti vincere o perdere sono i dettagli e per gestirli bene serve un livello alto di attenzione".