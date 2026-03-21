Juventus, l'ex Tacchinardi: "Yildiz è già molto migliorato, non sente la pressione"

Alessio Tacchinardi, in un'intervista a Tuttosport, ha toccato varie tematiche partendo dalla sua lunga esperienza alla Juventus e arrivando all'attualità. In questi giorni è in ballo al questione del rinnovo del contratto di Luciano Spalletti, tecnico per cui l'ex centrocampista stravede: "In lui ho sempre visto qualcosa di speciale, e gliel’ho anche detto. Abbiamo fatto una cena io, lui, Del Piero e Ferrara: speravo che non se lo facessero scappare".

Due parole anche su Yildiz, sul quale incombe sempre l'ombra di Alessandro Del Piero per via dei continui paragoni fatti tra i due a livello mediatico: "Perché? Lo sarebbe stato già, se fosse stato così. In Kenan ho visto 6 o 7 salti di qualità. Mia madre sostiene che diventerà più bravo di Alex, che aveva visto Baggio come obiettivo da superare. Anche Yildiz si è attaccato a qualcosa. E non sente la pressione, è un grande!".