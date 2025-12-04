Lucas Beltran, fallita l'operazione rilancio. E a giugno sarà di nuovo alla Fiorentina

Da Firenze a Valencia non sembra essere cambiato molto per Lucas Beltran. Il centravanti argentino qualche settimana fa confessava: "Mi sento molto a mio agio al Valencia, in città, e in campo mi sento sempre meglio. Sto lavorando sodo per dare il massimo e vedremo se finalmente arriverà quel traguardo tanto atteso". Cioè il gol, ancora fantasma per chi doveva rigenerarsi in Spagna e, invece, sembra essere finito in una spirale sempre più negativa.

Il punto di partenza

C'era il Real Madrid, nel 2023, sul profilo di Beltran. Anche la Roma, alla ricerca di un centravanti, aveva cercato di mettersi in mezzo per arrivare al suo cartellino. Poi però la Fiorentina aveva tirato fuori 25 milioni di euro per un sogno di mezz'estate, tramutatosi poi in un purgatorio di attese e di speranze di un'esplosione che non è arrivata. Sedici reti in due stagioni e, soprattutto, la sensazione di non essere un numero nove.

La cessione

Difficile pensare che, dopo un ruolino del genere, ci siano molti top club a cercarlo. In Sudamerica c'erano diverse opzioni, come il Flamengo, ma la volontà di rimanere in Europa ha preso il sopravvento. Un milione di euro di prestito oneroso e secco, con la speranza di un miglioramento delle condizioni generali.

Gli scenari di mercato

Non c'è obbligo di riscatto per il Valencia, in realtà nemmeno diritto. Visto come stanno andando le cose in bianconero, con la squadra al quindicesimo posto, difficilmente ci sarà uno dei due, con la Fiorentina che sarà punto e a capo la prossima estate.