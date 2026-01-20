Benfica, oggi la rifinitura prima della Juventus: quante assenze per José Mourinho

A poco più di 24 ore dalla sfida di Champions League tra Juventus e Benfica, gara in programma domani sera all'Allianz Stadium di Torino, la formazione allenata da José Mourinho è scesa in campo per la rifinitura a Seixal prima di recarsi a Torino.

Lo Special One per la sfida dovrà fare i conti con diverse assenze. Secondo quanto riferito da A Bola, Bah, Lukebakio, João Veloso, Samuel Soares, Joshua Wynder, Richard Ríos e Nuno Félix non sono disponibili per la gara contro la Juventus e i giocatori non faranno parte del gruppo dei convocati.

Tra questi, Soares, Lukebakio, Wynder e Bah si sono allenati in campo ma soltanto a parte. Prima dell'inizio dell'allenamento, Lukebakio ha salutato Mário Branco, direttore generale del Benfica, che, secondo la stampa turca, si sarebbe recato a Istanbul nelle scorse ore per provare a riportare a Lisbona Rafa Silva, finito ai margini del Besiktas.