Ufficiale Rafa Benitez torna in panchina e riparte dalla Grecia: è il nuovo allenatore del Panathinaikos

Il Panathinaikos ha annunciato con grande entusiasmo l’ingaggio di Rafa Benítez, uno dei tecnici più vincenti e rispettati del calcio mondiale, definito "il miglior allenatore mai arrivato in Grecia". Con una carriera costellata di successi, tra cui una Champions League, due UEFA Cup/Europa League e un Mondiale per club, Benítez porta al club del Trifoglio un’esperienza unica e un curriculum straordinario.

Nato a Madrid il 16 aprile 1960, Benítez inizia la carriera tecnica giovanissimo, a 26 anni, nella cantera del Real Madrid. Dopo nove anni, intraprende la carriera da primo allenatore: passa da Real Valladolid, Osasuna, Extremadura e Tenerife, ottenendo promozioni significative in Primera División. Il salto di qualità arriva nel 2001 con il Valencia, dove conquista due campionati spagnoli (2002 e 2004) e la Coppa UEFA 2004, imponendo il suo calcio offensivo e spettacolare. Nel 2004 approda al Liverpool, diventando il primo spagnolo in Premier League, e vince subito la Champions League con la leggendaria rimonta contro il Milan nel 2005. Nei sei anni a Liverpool aggiunge alla bacheca Supercoppa UEFA e FA Cup, entrando nella storia del club.

Nel 2010 approda all’Inter, conquistando Mondiale per club e Supercoppa italiana, prima delle esperienze con Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcastle, Dalian Professional, Everton e Celta Vigo, vincendo titoli nazionali ed europei. A livello individuale, Benítez è stato eletto due volte Allenatore dell’anno UEFA (2004, 2005) e premiato dalla La Liga nel 2002.