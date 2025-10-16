Rafa Benitez al Panathinaikos? I greci smentiscono: per ora niente ritorno in panchina

Il Panathinaikos ha voluto spegnere sul nascere le indiscrezioni che lo volevano interessato a Rafa Benítez, il tecnico spagnolo con un passato sulle panchine di club come Liverpool, Chelsea, Inter, Napoli e Real Madrid, e vincitore della Champions League 2005 con i Reds.

Nel primo pomeriggio di ieri, il nome di Benítez era cominciato a circolare con insistenza ad Atene come possibile successore sulla panchina dei "Verdi". Tuttavia, il club ha reagito rapidamente, smentendo ogni contatto o trattativa con l’allenatore iberico e chiarendo che non esiste alcun dialogo in corso tra le parti. Benítez, 65 anni, è attualmente libero dopo aver concluso la sua esperienza alla guida del Celta Vigo nel marzo 2024 e si trova in cerca di un nuovo progetto che possa stimolarlo. La sua lunga carriera, costellata di successi in Inghilterra, Spagna e Italia, lo rende uno dei tecnici più rispettati del panorama internazionale.

Non è la prima volta che il nome dell’ex allenatore del Liverpool viene accostato al calcio greco. Già la scorsa estate, quando la AEK Atene cercava un nuovo tecnico prima di affidarsi a Marko Nikolic, era trapelata un’indiscrezione su un possibile contatto con Benítez. Per ora, però, il Panathinaikos ha chiuso la porta a ogni ipotesi di trattativa: Rafa Benítez non è nei piani del club e la società intende proseguire con il proprio progetto tecnico senza stravolgimenti