TMW Bento spinge per la destinazione Genoa. Attese offerte, ma la volontà è l'Italia

Bento Matheus Krepski vuole il Genoa. Dopo l'offerta recapitata domenica da parte del Grifone ci sono già stati contatti con Daniele De Rossi, allenatore del Grifone, che gli ha spiegato come sarebbe centrale nella seconda parte della stagione. Sul tavolo c'è una proposta di prestito con diritto di riscatto perché l'intenzione è quella di tenerlo in caso di salvezza, con la possibilità di cederlo a una big durante l'estate, perché sul suo profilo ci sono diversi club importanti, non solo italiani. Non è arrivata, almeno finora, la proposta del West Ham: sono attese offerte ma per ora l'idea è aspettare l'Italia.

L'intenzione è quella di non perdere il posto al Mondiale che si giocherà fra Canada, Stati Uniti e Messico in programma in estate, dopo che Al-Aqidi è diventato il portiere titolare. Nel 2024, prima di accettare l'offerta dall'Arabia Saudita, aveva spiegato come "Il calcio europeo è diverso dal calcio brasiliano e sudamericano. I migliori giocatori del mondo giocano in Europa, il che significa che il calcio europeo è il migliore del mondo".

"Sogno di giocare in Europa, ogni giocatore lo sogna. Se ciò accadrà, sarà una cosa naturale. Se arriverà un’offerta penserò attentamente al mio futuro. È giocando che si arriva in Nazionale e se lascio il Brasile per andare in Europa voglio continuare a giocare per restare in Nazionale".