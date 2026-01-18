Benvenuto Malen! Debutto con gol, la Roma viaggia forte: 1-0 al Torino all’intervallo

Un primo tempo quasi esclusivamente a tinte giallorosse, con poche spruzzate granata. Ma a decidere il match al rientro di Torino e Roma negli spogliatoi all’intervallo è Malen, richiesta espressa di mercato di Gasperini, per l’1-0 momentaneo.

Squilli della Roma, Torino schiacciato

Una gara piuttosto spezzettata e incagliata tra Torino e Roma, ma al superamento del decimo minuto di gara i primi squilli di Malen a costruire con la squadra hanno permesso ai giallorossi di presentarsi davanti a Paleari. Pellegrini su ottima occasione cucita da Rensch, tuttavia, non ha impattato il pallone alla perfezione e nel cuore dell’area, ma è stato solo il principio della costruzione di occasioni da parte della banda di Gasperini. Ngonge e Ché Adams hanno faticato parecchio ad avanzare, al contrario del trio offensivo della Roma che ha sfiorato la rete prima con Dybala, poi con Malen.

Ci pensa il nuovo arrivato

Ma proprio il nuovo arrivato ha tirato fuori una grande dose di personalità, premiando un suggerimento fatato di Dybala, sentenza per Paleari e 1-0 al 26’. Il primo sigillo del centravanti olandese con la maglia giallorossa, con tanto di applausi di Gasperini. Il Torino ha provato a replicare con una sortita di Ngonge e un cross velenoso spazzato dalla difesa avversaria, senza però riuscire a trovare la via del pareggio. Alla chiusura della prima frazione dunque le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per i capitolini.

