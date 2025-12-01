Bergomi non ha dubbi: "Il Napoli di Conte è tornato e oggi è più forte dell'anno scorso"

Ospite del Club di Sky Sport, l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha commentato la vittoria del Napoli contro la Roma ieri sera all'Olimpico: "Il Napoli è tornato, l’abbiamo visto e commentato dal vivo in Champions, e posso dire che è tornato più forte dell’anno scorso. Perché nelle difficoltà Antonio Conte ha trovato le soluzioni e nelle soluzioni ha trovato giocatori diversi, che prima pensava di non avere. Soprattutto Lang e Neres in quella posizione.

McTominay, che può giocare in un centrocampo a due, dietro la punta, può giocare dove vuole, riesce ad essere sempre dominante. Beukema che non era partito bene, anche nella testa di Conte veniva scelto dopo Juan Jesus, e invece adesso gioca. Tutto questo permette di allargare la rosa e, se vado a vedere quanti ne aveva fuori oggi, ritengo che il Napoli di oggi, coinvolgendo tutti, è più forte del dell’anno scorso”.

Le parole di Conte dopo la vittoria di Roma

"Venire a Roma e farlo con autorità e personalità, correndo in avanti, non era semplice. La Roma è una ottima squadra, sono contento. Ho chiesto ai ragazzi di guardare l'avversario dritto negli occhi dall'inizio e lo hanno fatto. Detto questo, viviamo un momento di grande difficoltà per la indisponibilità dei giocatori che durerà ancora un po'. Non sono preoccupato, però spero che non accada qualcosa a questi giocatori che abbiamo. Nelle defezioni anche per tanto tempo la squadra ha risposto alla grande. Abbiamo cambiato sistema di gioco, tornando a quando sono arrivato per una questione numerica. Non potevamo fare in maniera diversa, dietro a Lobotka e McTominay abbiamo un jolly come Elmas e un ragazzo promettente del vivaio come Vergara che dovrà giocare perché ho bisogno di avere un'altra opzione in caso di altri infortuni di centrocampisti. I ragazzi stanno dimostrando che hanno entusiasmo, voglia e determinazione questo non dobbiamo smarrirlo mai perché l'anno scorso ci ha portato a vincere lo scudetto".