Roma, Pellegrini: "Malen fa la differenza, dopo il ko di Genova non era facile"

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida di Europa League pareggiata 1-1 col Bologna grazie al suo gol: "Era importante, abbiamo parlato tanto questa settimana di essere più uniti possibile. Non era facile dopo Genova ma è quello che stiamo provando a fare, chi entra deve fare la differenza per la Roma. Lo step lo facciamo quando non ci serve più una sconfitta per tirare fuori partite così, non posso dire niente ai miei compagni sul piano dell'atteggiamento, questo è un gruppo speciale e sono contentissimo di farne parte, di essere uno di quelli che gli altri guardano e sono orgoglioso di questo".

Che giocatore è Malen?

"Donny non lo conoscevo così bene come adesso, ma è veramente un giocatore che fa la differenza. Non ha bisogno di essere sempre al centro del gioco perché poi ha una sola occasione e ti fulmina. Deve continuare ad aiutarci, lotteremo fino alla fine perché i nostri tifosi se lo meritano".