TMW Bologna, Castro mastica amaro: "Abbiamo giocato meglio della Roma, ma l'arbitro..."

“Secondo me abbiamo fatto una grandissima partita, siamo riusciti ad andare avanti”. Santiago Castro, attaccante del Bologna, ha commentato in zona mista ai media presenti, tra cui TMW, il pareggio per 1-1 maturato con la Roma in Europa League: “Dopo il gol, l’arbitro non ha fatto bene per noi, possiamo dire. Secondo me non è possibile che il difensore mi ha fatto 4-5 falli. Però è il calcio, in Europa funziona così. Ora dobbiamo pensare al Sassuolo”.

È ancora tutto aperta in vista della qualificazione?

“Certo che sì. Qualcuno pensava che fossimo fuori ancora prima di giocare questa partita. Secondo me abbiamo meritato di più, ma il calcio è così”.

Il rimpianto più grande di questa partita?

“Non c’è nulla che dispiaccia, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Loro sono una squadra fisica e abbiamo lottato. Secondo me vincere sarebbe stato un grandissimo risultato, ma sappiamo cosa dovremo fare all’Olimpico e pensiamo al Sassuolo intanto”.