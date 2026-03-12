Live TMW Bologna, Italiano: "Arbitro troppo permissivo con N'Dicka. Pareggio? C'è fallo su Freuler"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del pareggio tra Bologna e Roma nell'andata degli ottavi di finale di Uefa Europa League 2025-2026 (1-1 il risultato finale firmato dalle reti di Bernardeschi e Pellegrini), è intervenuto Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

21.21 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Abbiamo rivisto il Bologna di novembre. È d'accordo?

"Fossimo stati questi da gennaio in poi sicuramente qualche gara in più l'avremmo vinta. Abbiamo avuto qualche chance in più di loro ma siamo stati sfortunati. Ci giocheremo il passaggio al ritorno. Bene per come ci siamo espressi, i ragazzi mi sono piaciuti per atteggiamento e applicazione: ho fatto loro i complimenti. Ora andremo a giocarcela a Roma: sarà dura ma ci proveremo".

Come giudica la prestazione di Bernardeschi?

"Ha fatto una grande partita, si è visto dall'inizio quando ha fatto quella sgroppata sulla destra. Ha fatto un bel gol e poteva far male anche in altre occasioni ma Svilar ha compiuto un miracolo".

Ha avuto paura di perderla dopo il pareggio?

"Meno rispetto ad altri giorni. Abbiamo colpito la traversa con Vitik e abbiamo avuto altre occasioni in cui potevamo essere più lucidi sotto porta. Tuttavia tutti hanno rincorso, tutti erano lucidi, quindi ero sereno. Ora speriamo di riproporci con questo spirito anche nel ritorno e nelle ultime dieci giornate di campionato".

Che percentuale dà al suo Bologna per il passaggio del turno?

"Andiamo in casa loro e sapete che ambiente troveremo. Volevamo un risultato aperto, la vittoria poteva darci qualche chance in più ma il pareggio va bene. Dico 51% Roma e 49% noi, solo per la cornice che ci sarà all'Olimpico. Domenica in campionato sarà importante anche per noi e non solo per la Roma: dovremo riproporre questo spirito per toglierci soddisfazioni".

Qual è il suo rapporto con Gasperini?

"Contro di lui è stata la solita partita: grande ritmo e possesso 50-50. Sono partite in cui noi cerchiamo di proporre e non speculare e loro anche. Tuttavia penso che oggi l'arbitro sia stato troppo permissivo nei confronti di N'Dicka: ha limitato Castro tirando maglie, spintonando e trattenendo braccia. Fosse stato sanzionato Castro avrebbe potuto trovare altre soluzioni per noi. Gasperini lo stimo per l'impronta che dà alle proprie squadre e per ciò che propone: sarà bello affrontarlo altre due volte".

Giusto assegnare il gol dell'1-1?

"Freuler era in anticipo sulla palla, non so l'intensità del tocco di Malen ma poteva starci il fischio arbitrale. Il direttore di gara è tedesco e forse è abituato ad arbitrare così".

21.31 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.