Riecco Bernardeschi, in gol tre mesi dopo l'ultima volta: il Bologna può vincere la scommessa

Federico Bernardeschi è tornato a segnare in Serie A, tre mesi dopo l'ultima volta. Un gol su rigore che ha portato tre punti al Bologna ma che ha soprattutto scritto la parola fine al periodo difficile del numero 10, rimasto ai box per settimane a causa dell'infortunio alla clavicola rimediato in Supercoppa Italiana. Sette partite ai box, poi il rientro in campo a inizio febbraio, fino alla serata di ieri, la rete fatta contro l'Udinese al Dall'Ara. La scommessa fatta dalla dirigenza rossoblù la scorsa estate, quella di riportare il classe 1994 in Serie A, può ancora essere vinta.

Finale di stagione da protagonista?

Già, la scommessa, perché in pochi avrebbero creduto che l'ex Fiorentina e Juventus, dopo tre anni a Toronto, potesse tornare in Italia e essere ancora decisivo. Bernardeschi, per ora, non ha ricoperto questo ruolo, ma c'è ancora tempo per scrivere le pagine più importanti della sua stagione. Il rigore trasformato ieri deve essere il punto di partenza di un finale tra campionato ed Europa League da protagonista, perché a spazzi il numero 10 rossoblù ha fatto vedere cose da giocatore importante e i numeri, almeno in parte, lo confermano.

Gol e assist.

Fino a oggi Bernardeschi è sceso in campo, tra Serie A, Europa League, Supercoppa e Coppa Italia, 1203 minuti, non tantissimi, nei quali ha segnato un totale di 5 gol, impreziositi da un assist. Solo due volte ha fatto meglio in carriera in una singola annata con un club di Serie A tra campionato e coppe (sei con la Fiorentina nel 2015/16 e 14 sempre con la Fiorentina nel 2016/17). Ecco, a questo punto manca "solo" la continuità, che, acciacchi fisici permettendo, potrebbe essere trovata nei prossimi mesi. Il Bologna vuole vincere la scommessa, e Bernardeschi ha l'obiettivo di far ricredere tutti quelli che in estate non avrebbe puntato su di lui.