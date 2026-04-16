Betis Siviglia-Braga, le formazioni ufficiali: tre ex Serie A dal 1', dentro subito Antony
Sono state svelate le formazioni ufficiali della terza partita in programma questa sera (ore 21) valevole il ritorno dei quarti di Europa League, Betis Siviglia-Braga. Anche in questo caso si riparte dal risultato di 1-1 nel primo round, quindi qualificazione al turno successivo del torneo UEFA assolutamente in bilico alla "Cartuja".
Manuel Pellegrini, lato verdiblancos, si affida all'ex Roma Pau Lopez tra i pali con Ricardo Rodriguez (passato al Torino e al Milan) da terzino sinistro imprescindibile. A centrocampo invece figura titolare anche l'ex Fiorentina Amrabat. Dal primo minuto in campo stavolta Antony insieme a Cucho Hernández ed Ezzalzouli per un tridente offensivo da sogno.
Betis Siviglia (4-3-3): Pau Lopez; Bellerin, Bartra, Diego Llorente, Rodriguez; Fornals, Amrabat, Fidalgo; Antony, Cucho Hernández, Ezzalzouli.
Allenatore: Manuel Pellegrini.
Sporting Braga (4-3-3): Hornicek; V.Gomez, V.Carvalho, Lagerbielke, Arrey-Mbi; Gorby, Ege Tiknak, R.Horta; Gabri Martinez, Grillitsch, Pau Victor.
Allenatore: Carlos Vicens.