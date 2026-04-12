Betis, il successo manca da 2 mesi. Stasera Athletic-Villarreal: il programma de LaLiga
Prosegue quest’oggi il programma della 31esima giornata de LaLiga. Si riparte alle 14:00 da Pamplona, dove i padroni di casa dell’Osasuna se la vedranno contro il Real Betis, a caccia di tre punti che mancano da addirittura 2 mesi. Alle 16:15 il Maiorca prova a rispondere a Elche e Alaves e riportarsi fuori dalla zona retrocessione ospitando il Rayo Vallecano. Alle 18:30 il Celta Vigo affronterà il fanalino di coda Real Oviedo. Chiude alle 21:00 il big match del San Mames tra l’Athetic Club e il Villarreal, che ceca tre punti per blindare il terzo posto.
Questo il programma della 31^ giornata
venerdì 10 aprile
Real Madrid - Girona 1-1
sabato 11 aprile
Real Sociedad - Alavés 3-3
Elche - Valencia 1-0
Barcellona - Espanyol 4-1
Siviglia - Atletico Madrid 2-1
domenica 12 aprile
Osasuna - Real Betis ore 14:00
Maiorca - Rayo Vallecano ore 16:15
Celta Vigo - Real Oviedo ore 18:30
Athletic Club - Villarreal ore 21:00
lunedì 13 aprile
Levante - Getafe ore 21:00
La classifica aggiornata de LaLiga
Barcellona: 79 punti (31 partite giocate)
Real Madrid: 70 punti (31)
Villarreal: 58 punti (30)
Atletico Madrid: 57 punti (31)
Betis: 45 punti (30)
Celta Vigo: 44 punti (30)
Real Sociedad: 42 punti (31)
Getafe: 41 punti (30)
Osasuna: 38 punti (30)
Espanyol: 38 punti (31)
Athletic Club: 38 punti (30)
Girona: 38 punti (31)
Rayo Vallecano: 35 punti (30)
Valencia: 35 punti (31)
Siviglia: 34 punti (31)
Alaves: 33 punti (31)
Elche: 32 punti (31)
Mallorca: 31 punti (30)
Levante: 26 punti (30)
Real Oviedo: 24 punti (30)