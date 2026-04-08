Europa League, il Betis cancella la prodezza di Grillitsch su rigore: finisce 1-1 con il Braga

Un gol per tempo, il Betis Siviglia che riprende il gioiello di Grillitsch su rigore di Cucho Hernandez: termina 1-1 il primo round valido i quarti di finale di Europa League.

In 5 minuti un coniglio dal cilindro

È finito 1-0 il primo tempo tra Sporting Braga e Betis, deciso da una magia di tacco di Grillitsch dopo soli 5 minuti. Gli spagnoli, fermati da un super Hornicek tra i pali e il legno colpito da Bartra in girata di testa, non hanno saputo concretizzare le palle gol macinate. Chiudendo dunque l'intervallo in svantaggio, con i padroni di casa a condurre i giochi nei restanti 45 minuti.

Rigore che riscrive il finale

Nella ripresa la conquista di un calcio di rigore per il Betis all'ora di gioco ha riaperto il match: Gorby ad entrare in ritardo e in scivolata, l'arbitro Zwayer su check del VAR ha convalidato poi il penalty. Una lite tra Ezzalzouli e Cucho Hernandez ha sollevato polemiche e perplessità dal dischetto, fin quando il centravanti dei beticos dal dischetto ha trasformato l'1-1 all'incrocio dei pali. L'ex Manchester United Antony, subentrato in apertura di secondo tempo, ha cercato con forza il gol del sorpasso nel finale ma senza la giusta precisione. E l'andata dei quarti di Europa League si è chiusa dunque in parità: tutto si deciderà nel ritorno in programma nello Stadio Villamarin di Siviglia.