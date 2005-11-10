Roma, a Udine non ci sarà Dybala. Oggi la Joya ha fatto allenamento personalizzato

Roma, a Udine non ci sarà Dybala. Oggi la Joya ha fatto allenamento personalizzatoTMW
Dimitri Conti
La Roma quest'oggi godeva di un giorno di riposo in vista del prossimo fine settimana di campionato, che vedrà i giallorossi ospiti dell'Udinese per la 10^ giornata di Serie A. Difficilmente sarà del match Paulo Dybala, uno scenario d'altronde già escluso dal suo stesso allenatore Gian Piero Gasperini. Nella giornata di oggi la Joya ha svolto lavoro personalizzato, presentandosi comunque a Trigoria.
Cosa aveva detto Gasperini martedì sera
Dopo la vittoria per 4-2 della Roma sul Cagliari, l'allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini aveva preventivato l'assenza di Dybala anche per la successiva partita di campionato: "Non ci sarà a Udine. Ero fiducioso, ma Paulo ci mette sempre un po' più di tempo a recuperare dagli infortuni. Pensavamo fosse sufficiente il tempo, ma non è così. Non credo che ci sarà a Udine. Forse col Sassuolo ci sarà insieme a Koné, ma non lo so".