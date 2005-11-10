Il primo gol dell'Inter al Venezia nasce da un fallo. Cesari: "Azione da fermare assolutamente"

Tanti rimpianti, ma al 90' della sfida contro l'Inter a Venezia è rimasta la netta sensazione che alcune decisioni di Pairetto abbiano inciso sul risultato. Detto che nel post-gara il tecnico dell'Unione, Davide Nicola, non ha voluto enfatizzare troppo l'accaduto: da allenatore esperto quale è, Nicola evidentemente sa che ai suoi giocatori non servono di certo alibi, in questo momento.

"Sul fallo di Sohm non sono d'accordo, lo dico serenamente, ma lo accetto. Non voglio ridurre tutto ad un episodio, per me è importante il percorso", si è limitato a dire il tecnico. Resta però il fallo non fischiato su Sohm, che ha dato il via all'azione per lo 0-1 nerazzurro, ma anche un contatto più che dubbio di Bisseck su Lauberbach in area di rigore dell'Inter.

L'ex arbitro Graziano Cesari a Pressing - su Canale 5 - ha evidenziato come da replay si veda bene che Carlos Augusto non tocchi mai il pallone nel contrasto con Sohm: "Le proteste nascono dal recupero palla dell'Inter. Dalla prima immagine che viene mostrata può sembrare che l'intervento di Carlos Augusto fosse sul pallone. Invece, guardando dall'altra telecamera si vede come Carlos Augusto non interviene mai sul pallone, non lo tocca mai: fallo. Azione da interrompere lì assolutamente, prima del gol".

Poi sul contatto fra Bisseck e Lauberbach, Cesari ha spiegato: "Il primo tocco è sulla pianta del piede destro, poi continua la sua corsa e va sul tallone. Sono due interventi fallosi, non credo che Orsato sia contento della prestazione di Pairetto. Il VAR poteva intervenire, come sempre però in queste situazioni non lo fa".

Episodio che può sembrare simile quello che coinvolge Helgason e Sucic, sul quale Cesari spiega che fa parte di quei contatti che Orsato "non considera più da rigore, dicono sempre che è molto leggero, non li abbiamo visti mai fischiati questi contatti".