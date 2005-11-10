Il bilancio del Milan visto da Scaroni: "Modello di business solido, stagione complessa"

Quest'oggi all'Assemblea dei Soci del Milan è stato illustrato il bilancio d'esercizio relativo alla stagione 2025/26, chiuso lo scorso 30 giugno in perdita per 24 milioni di euro.

Scaroni: "Competitività sempre al centro"

All'interno del comunicato ufficiale con cui il Milan ha fatto sapere di aver presentato il bilancio annuale ai soci, si trovano anche alcune parole del presidente rossonero Paolo Scaroni: “I risultati presentati oggi confermano la solidità del nostro modello di business, anche in una stagione complessa. La leadership di Gerry Cardinale e gli investimenti e le competenze di RedBird sono stati determinanti per la crescita del Club e continueranno a sostenerne il futuro, con la competitività sportiva sempre al centro”.

Una citazione anche per l'AD Calvelli

E ancora, prosegue e conclude il presidente rossonero: “La nomina di Massimo Calvelli ad Amministratore Delegato, avvenuta nel corso dell’esercizio, si inserisce in questa direzione. Oggi è anche una giornata importante per il futuro del Milan: dopo anni di attesa, presenteremo finalmente il progetto architettonico del nuovo stadio. Un investimento destinato a trasformare il futuro del Club, dei suoi tifosi, della città di Milano e del calcio italiano”.