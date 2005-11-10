Frosinone-Lecce, le formazioni ufficiali: solo conferme per Alvini, Di Francesco cambia tutto
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Simone Bernabei
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29.10.2026 17:33Serie A
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Tutto pronto allo Stirpe per la sfida odierna fra Frosinone e Lecce, posticipo della 9^ giornata di Serie A. Solo conferme per mister Alvini, mentre Di Francesco anche viste le tante assenze rimodella la sua squadra con un 3-4-2-1 ben diverso dal consueto 4-3-3.
Queste le formazioni ufficiali di Frosinone-Lecce
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Cichella, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo
LECCE (3-4-2-1): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Veiga, Ngom, Maleh, Gallo; Gandelman, Monteiro; Geubbels
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