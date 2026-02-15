Foggia, Cangelosi si dimette dopo una settimana: due i nomi per la panchina

Nella serata di ieri il tecnico Vincenzo Cangelosi ha annunciato le proprie dimissioni dopo la sconfitta interna contro l’Atalanta Under 23. Un addio che arriva ad appena una settimana dalla sua nomina al posto dell’esonerato Enrico Barillari e che costringe la società pugliese a cercare un nuovo allenatore per concludere la stagione.

Come riferito da Tuttoc.com sarebbero due i nomi sulla lista della dirigenza: il primo è quello di Gaetano Fontana che dovrebbe incontrare nella giornata di oggi il club rossonero per trovare un accordo; il secondo invece è quello di Pierpaolo Bisoli. Fontana è il favorito numero uno, ma se non si dovesse trovare un’intesa velocemente i Satanelli potrebbero virare con decisione sull’ex di Cesena e Brescia.