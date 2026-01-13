Blitz completato: il Las Palmas riporta Bravo in Spagna, affare chiuso con l'Udinese

Blitz vincente per il Las Palmas, che ha chiuso in queste ore per Iker Bravo, che arriverà in prestito secco fino a fine stagione: stando a quanto rivela Sky Sport, il club spagnolo ha iniziato ieri la trattativa per avere il giovane attaccante di scuola Real Madrid con l'Udinese e l'ha chiusa oggi, liberando così il giocatore dalla sua insoddisfazione per il poco spazio in campo.

"Ho iniziato la stagione molto bene, sono andato al Mondiale U20 e quando sono tornato non ho mai giocato. - ha detto in una recente intervista - Sono tranquillo. Dal canto mio devo allenarmi come un pazzo, lavorare come un pazzo e mangiare bene. Sono tutte cose che sto facendo. Credo di meritare di più, penso che non sto avendo il minutaggio che merito. Tutto quello che posso fare lo sto facendo. E' il momento della mia carriera in cui mi sento meglio dal punto di vista fisico e mentale. E' frustrante il fatto di non avere opportunità".