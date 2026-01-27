Ufficiale
Torino, Mullen prestato nuovamente: questa volta al Bohemian
TUTTO mercato WEB
Rientrato in anticipo dal prestito a Mantova, Senan Mullen (20) fa ritorno a casa.
Il difensore centrale irlandese, vincolato con il Torino fino al 2028, giocherà l'intero anno solare con il Bohemian. Nazionale di categoria, nei virgiliani ha giocato complessivamente solo 83 minuti.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
2 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Giorni caldi per il Foggia, anche sul fronte uscite. Sylla interessa alla Dolomiti Bellunesi e non solo
Pronostici
Calcio femminile