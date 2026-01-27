De Rossi show con il Genoa: ha una media punti da Conference e il quinto miglior attacco

L'arrivo di Daniele De Rossi ha risollevato il Genoa. Questo è quello che suggeriscono i dati, che evidenziano come abbia totalizzato una media di 1.4 punti a partita, che proietterebbe il Grifone a quota 54 qualora il tecnico avesse a disposizione 38 match. L'allenatore italiano sarebbe dunque in piena zona Conference League, un qualcosa di impensabile se si considera la rosa a disposizione e tutto quello che ha dovuto passare da quando è arrivato in Liguria.

C'è una tabella che rende ancora di più l'idea di quanto fatto. Rispetto alle dirette concorrenti per la salvezza, De Rossi ha guadagnato punti su tutte: 4 sulla Fiorentina, 8 sull'Hellas Verona, 9 sul Pisa, uno sul Parma, 8 sul Lecce, uno sul Cagliari, 7 sul Torino, 4 sul Sassuolo e 8 sulla Cremonese. Un bottino considerevole, che permette adesso al Genoa di guardare la classifica con più serenità.

Nelle ultime 12 giornate inoltre il reparto offensivo dei rossoblù sta funzionando davvero alla grande. Sono 19 i gol segnati da Colombo e compagni, che piazzano il Genoa alle spalle solo di Inter, Como, Juventus e Milan, ovvero al quinto posto. Vedremo se riuscirà Daniele De Rossi a mantenere questo cammino, che per ora è assolutamente soddisfacente.