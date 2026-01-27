Scarpa d'Oro, Lautaro entra nella top-20. In testa ci sono Kane e Mbappé, poi Haaland

Harry Kane non è più da solo in testa alla classifica della Scarpa d'Oro. L'attaccante inglese è stato infatti raggiunto da Kylian Mbappé, che ha scavalcato Erling Haaland, terzo a quota 40. Serie A fuori dalla Top 15: Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato italiano, è sedicesimo con 12 reti realizzate.

Ricordiamo che il punteggio è dato dal numero di gol segnati moltiplicato per il coefficiente UEFA che varia a seconda del campionato. Nel dettaglio: valgono 2 punti i gol realizzati nei campionati piazzati dal primo al quinto posto (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia); 1.5 quelli realizzati nei campionati piazzati tra la sesta e la ventiduesima posizione (Olanda, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca, Turchia, Norvegia, Grecia, Austria, Scozia, Polonia, Danimarca, Svizzera, Israele, Cipro, Svezia, Croazia e Serbia). 1 tutti gli altri.

1. Harry Kane (Bayern Monaco) 42 punti

1. Kylian Mbappé (Real Madrid) 42

3. Erling Haaland (Manchester City) 40

4. Igor Thiago (Brentford) 32

5. Vangelis Pavlidis (Benfica) 28,5

6. Darko Lemajic (RFS) 28

7. Vedat Muriqi (Maiorca) 28

8. Ayase Ueda (Feyenoord) 27

8. August Priske (Djurgardens) 27

8. Daniel Karlsbakk (Sarpsborg) 27

8. Ibrahim Diabate (GAIS) 27

12. Klaemint Olsen (NSI Runavik) 26

13. Kasper Hogh (Bodo/Glimt) 25,5

13. Nahir Besara (Hammarby) 25,5

13. Luis Suarez (Sporting CP) 25,5

16. Franculino (Midtjylland) 24

16. Leo Walta (Sirius) 24

16. Mason Greenwood (Marsiglia) 24

16. Lautaro Martinez (Inter) 24

20. Manu Toledano (Mons Calpe) 23