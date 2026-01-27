TMW Radio Padovano: "Brava Juve ma obiettivo 4° posto. Napoli, Conte non mollerà nulla"

L'ex calciatore Michele Padovano è intervenuto a Maracanà, nel corso del pomeriggio di TMW Radio.

Fiorentina, il figlio di Commisso nuovo presidente:

"Avercene proprietà del genere. Dovrebbero essercene di più di proprietà così. E spero che chi vuole fare stadi debba essere facilitato da questo punto di vista. Le amministrazioni dovrebbero fare carte false per certi progetti".

Come si spiega il blackout del Bologna?

"Preoccupante. Ci aveva abituato a prestazioni eccellenti. I calciatori forse non hanno più le certezze che avevano prima. Credo che allenatore e dirigenza hanno tutto sotto mano e sapranno risolvere questa problematica. Non so se è un problema fisico o mentale, lavoreranno ora per risolverlo".

Juve, tante certezze invece con Spalletti:

"E' vero, è quella che è migliorata di più. E' migliorata tanto, verticalizza di più, crea di più, prende pochi gol. Bisogna fare i complimenti, è intervenuto in maniera decisiva a livello tattico e soprattutto sulla testa dei giocatori, che non riuscivano a mettere in campo le loro qualità. Vedi McKennie, che ogni anno è con la valigia in mano ed è sempre determinante invece. Credo abbiano trovato un grande jolly".

Dove può arrivare questa Juve?

"Sarà un'annata difficile, hanno aggiustato l'allenatore ma non è una squadra pronta per lottare nei vertici. Deve entrare tra le prime quattro e poi strutturarsi con giocatori esperti che possono aiutare i giovani a crescere. Riprendere il Milan? Credo sia difficile, per me deve avere come obiettivo il quarto, che è molto importante. Poi se cominciano a mollare quelle davanti, a cui non credo, può pensare a qualcosa di più".

Napoli, Conte ci crede ancora allo Scudetto?

"Non molla mai niente, il nostro campionato ci ha insegnato che sono pochi 9 punti di distacco, ma se l'Inter se continua così sarà molto difficile. Il Napoli ha avuto infortunati importanti però, ma Conte non mollerà. Sarà importante la partita col Chelsea, perchè potrebbe ridare autostima".