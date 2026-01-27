Collovati: "Parole di Conte esagerate, manda un messaggio sbagliato alla squadra"

"Il Napoli deve fare il Napoli, quello che non ha fatto nelle ultime partite". Fulvio Collovati, intervenuto su Radio TuttoNapoli, la prima radio tematica sul Napoli, del gruppo TMW, ha parlato in vista della gara con il Chelsea di domani: "Soprattutto in Champions contro il Copenaghen, quando in 11 contro 10 non è riuscito a fare risultato. In Champions non ti puoi permettere distrazioni o deconcentrazioni".

Collovati ha anche commentato le dichiarazioni di Conte, che ha detto che oggi il Napoli sarebbe considerato da ottavo-decimo posto: "Mi sembra esagerato. Io non lo metterei mai lì. Forse fa riferimento alle tante assenze e alla rosa a disposizione, ma è un messaggio non positivo anche per chi deve sostituire i titolari. Le attenuanti ci sono, certo. Non c’è una squadra in Italia con sei o sette titolari indisponibili. Però le rose sono di 20-25 giocatori: se lanci certi messaggi, non aiuti chi deve giocare al posto dei titolari".

La classifica della Serie A recita -9 dall'Inter prima: "L’Inter è la squadra più strutturata. Ha quattro attaccanti, una profondità di rosa che le altre non hanno. Segna quasi due gol a partita ed è la favorita per lo scudetto. Nove-dieci punti sono tanti. Il Napoli può restare in corsa, il Milan senza Champions può dire la sua, la Roma ha qualità ma poche alternative. La Juve? Sta crescendo, ma il distacco è pesante".