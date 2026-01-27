TMW
Sudtirol, Cragno a Bolzano: tutto pronto per la firma fino a giugno
Giornata decisiva per lo sbarco di Alessio Cragno al Sudtirol.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il portiere classe 1994 svincolato dallo scorso 1 luglio dopo la fine della sua esperienza alla Sampdoria è arrivato a Bolzano per la firma con il club altoatesino fino al termine della stagione in corso.
Cragno porterebbe grande esperienza nella rosa del tecnico Castori viste le sue 170 presenze in Serie A e le 105 in Serie B, contando anche play off e play out. Oltre alle due presenze con la Nazionale azzurra collezionate fra il 2020 e il 2021.
