Ufficiale Knutsen ignora lo Strasburgo e rispetta la "parola data": rinnovo col Bodo/Glimt fino al 2029

Il futuro di Kjetil Knutsen è ormai deciso in Norvegia. Era in corsa per prendere il posto di Liam Rosenior sulla panchina dello Strasburgo, qualora il tecnico inglese decida alla fine di approdare al Chelsea a metà Premier League per sostituire Enzo Maresca, invece è arrivato un colpo di scena: il tecnico norvegese ha prolungato il suo contratto con il Bodo/Glimt proprio oggi.

"Credevo di averlo già confermato. Ho detto che non avevamo ancora firmato, ma che eravamo d’accordo. Una parola data è una parola data. Il contratto è firmato. Era stato redatto già diversi anni fa. Abbiamo firmato un accordo perché vogliamo avere una visione a lungo termine", ha spiegato l'allenatore della squadra norvegese nell'annuncio pubblicato dal club sui portali ufficiali. Knutsen ha firmato ufficialmente fino al 2029.

Al Bodö/Glimt dal 2018 e quattro volte campione di Norvegia, ha anche condotto il club fino alle semifinali dell’ultima Europa League, un primato per una squadra del paese. In questa stagione, il club ha concluso al 2° posto il campionato, dietro il sorprendente Viking, e occupa la 32ª posizione nella fase a gironi di Champions League.

Adesso lo Strasburgo dovrà guardare altrove per poter individuare il sostituto di Rosenior. Servirà una figura all'altezza che non porti lo Strasburgo a naufragare dopo il progetto-giovani grandioso impresso dal tecnico in preda ai contatti continui con il Chelsea.