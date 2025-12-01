Norvegia, Bodo/Glimt detronizzato a sorpresa: il Viking torna campione dopo 34 anni

Una delle imprese del 2025 arriva direttamente dalla Norvegia. Il Viking ha finalmente interrotto il dominio del Bodø/Glimt e si è laureato campione dell'Eliteserien per la nona volta nella sua storia. Per conquistare il titolo, la squadra di Stavanger era costretta a vincere nell’ultima giornata e lo ha fatto con un sonoro 5-1 sul Vålerenga, risultato che le ha permesso di difendere il punto di vantaggio sui rivali, anch’essi vittoriosi (5-0 contro il Fredrikstad).

Per il Viking si tratta di un ritorno al trono che mancava da ben 1991, l’ultimo capitolo di un’epoca d’oro che li aveva visti collezionare otto successi tra gli anni ’50 e l’inizio degli anni ’90, prima dell’era dominante del Rosenborg. Stavolta, però, il successo ha un sapore ancora più speciale, perché costruito con una rosa modesta e priva di stelle della nazionale norvegese. I simboli di questa cavalcata sono due: il bomber Peter Christiansen, autore di 14 reti, e soprattutto Zlatko Tripic, leader tecnico ed emotivo della squadra, protagonista di una stagione straordinaria chiusa con 11 gol e 16 assist. A dare forma al capolavoro è stato l’allenatore Bjarte Lunde Aarsheim, uomo passato dal settore giovanile alla guida del gruppo ne 2021.

Il Viking ha chiuso il campionato con una striscia impressionante: sette vittorie consecutive e nessuna sconfitta dal 19 luglio, quando perse proprio contro il Bodø/Glimt. Una rimonta culminata in un trionfo che riporta Stavanger al centro della mappa calcistica norvegese.