Bodo/Glimt, l'AD Thomassen avvisa il Napoli: "Non siamo più quelli di Mourinho"

Il Bodø/Glimt che domani affronterà il Napoli non è più la sorpresa esotica delle coppe europee. Nel 2021 José Mourinho, arrivato in Norvegia con la Roma, disse del terreno di gioco: "Meno male che non ci siamo allenati qui. Questo campo non mi piace". Cinque anni più tardi lo scenario è profondamente cambiato e il CEO Frode Thomassen rivendica il percorso compiuto dal club: "Non siamo più quelli di Mourinho, che qui non volle allenarsi. Oggi, invece, i club vengono a fare la rifinitura qui perché sostengono sia importante". Il Bodø frequenta ormai stabilmente l'Europa e si prepara a misurarsi con la squadra di Allegri al Maradona.

Thomassen: "Il Napoli ha grandi giocatori e un ottimo allenatore"

La formazione norvegese è già arrivata in città con largo anticipo. Una scelta spiegata dallo stesso dirigente: "La squadra è già a Napoli. In Norvegia fa freddo, piove, c'è vento, i giocatori possono allenarsi con un clima migliore. Ci aspetta una partita importante, non conta che la squadra sia in un momento non positivo, è un gruppo con grandi giocatori e un ottimo allenatore". Al seguito del Bodø/Glimt ci sarà inoltre un'importante rappresentanza di sostenitori: "Ci saranno circa duemila tifosi pronti a seguirci, per noi è una partita importante e vogliamo fare bene".

Il modello Bodø/Glimt: "Costruire passo dopo passo, pietra dopo pietra"

La crescita non riguarda soltanto il campo. Il club sta realizzando una nuova arena artica da oltre 100 milioni e Thomassen spiega: "L'importante è che sia quello che abbiamo immaginato: uno stadio confortevole, moderno, tecnologico". Un progetto che accompagna quello sportivo e una filosofia costruita nel tempo. Alla domanda sulla possibilità di esportare il modello Bodø, il CEO risponde: "Non so se il nostro modello sia esportabile, Bodø è il primo paese dopo il circolo polare artico, con delle sue peculiarità. Ma sicuramente una cosa si può copiare: costruire qualcosa passo dopo passo, pietra dopo pietra".